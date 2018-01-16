Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
112159
ALTIN
163.706
DOLAR
3.7964
STERLİN
5.2439
EURO
4.6593

Kılıç'ın acı günü

ANAYASA Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç'ın 98 yaşında vefat eden babası Ahmet Kılıç, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde toprağa verildi.

Kılıç'ın acı günü

ANAYASA Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç'ın 98 yaşında vefat eden babası Ahmet Kılıç, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde toprağa verildi.

16 Ocak 2018 Salı 07:00
8 Okunma
Kılıç'ın acı günü

Organ yetmezliğinden yaşamını yitiren Kılıç için Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ikindi namazını müteakip Molla Hüsrev Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çicek, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Yerköy Kaymakamı Tuncay Dursun ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen cenaze töreninin ardından Kılıç'ın cenazesi Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Eryaşar ailesinin acı günü
Eryaşar ailesinin acı günü
Sevenlerini yasa boğdu
Sevenlerini yasa boğdu
Meriç Yavuz, kalbine yenildi
Meriç Yavuz, kalbine yenildi
Kayaalp'in acı günü
Kayaalp'in acı günü
Çetin Vefat etti
Çetin Vefat etti
-Daştan’ın acı günü
-Daştan’ın acı günü

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim