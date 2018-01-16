Kılıç'ın acı günü

Organ yetmezliğinden yaşamını yitiren Kılıç için Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ikindi namazını müteakip Molla Hüsrev Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çicek, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Yerköy Kaymakamı Tuncay Dursun ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen cenaze töreninin ardından Kılıç'ın cenazesi Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.
16 Ocak 2018 Salı 07:00
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