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Kaza yapan uzman çavuş öldü

ŞEFAATLİ ilçesi Sarıkent köyünden Uzman Çavuş 28 yaşındaki Mutullah Saygı, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde, geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybetti.

Kaza yapan uzman çavuş öldü

ŞEFAATLİ ilçesi Sarıkent köyünden Uzman Çavuş 28 yaşındaki Mutullah Saygı, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde, geçirdiği kaza sonucunda hayatını kaybetti.

27 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Kaza yapan uzman çavuş öldü

Kaza, önceki akşam saatlerinde Balışeyh ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa'da görevli Uzman Çavuş Mutullah Saygı, Ankara'dan memleketi Yozgat'a gitmek için 06 GF 0729 plakalı motosikleti ile yola çıktı. Motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Saygı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılırdı. Saygı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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