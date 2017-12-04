Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103559
ALTIN
161.361
DOLAR
3.9142
STERLİN
5.2668
EURO
4.6657

Kayaalp'in acı günü

Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'in önceki gün vefat eden 92 yaşındaki dedesi Rıza Kayaalp son yolculuğuna uğurlandı.

Kayaalp'in acı günü

Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'in önceki gün vefat eden 92 yaşındaki dedesi Rıza Kayaalp son yolculuğuna uğurlandı.

04 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
3 Okunma
Kayaalp'in acı günü

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in dün vefat eden dedesi aynı zamanda ismini aldığı dedesi Rıza Kayaalp için Çapanoğlu Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Kayaalp'in naaşı, Kavurgalı köyü mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Rıza Kayaalp ve yakınları, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Tunç, Milli Takımlar Güreş Antrenörü Akif Canbaş, ASKİ Kulüp Başkanı Ahmet Erbağ, Kulüp Müdürü Derviş Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
 

Son Güncelleme: 03.12.2017 18:07
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Çetin Vefat etti
Çetin Vefat etti
-Daştan’ın acı günü
-Daştan’ın acı günü
-Gümüşçü Ethem vefat etti
-Gümüşçü Ethem vefat etti
Bayram ziyareti acıya dönüştü
Bayram ziyareti acıya dönüştü
İpek Hoca Hakk'a yürüdü
İpek Hoca Hakk'a yürüdü
Gülbahçe ailesinin acı günü
Gülbahçe ailesinin acı günü

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim