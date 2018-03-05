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Karakoç ailesinin acı günü

YOZGAT’ta faaliyet gösteren Dost Mali Müşavirlik Bürosu ortaklarından Ömer Karakoç’un kızı Beyza Karakoç, cam silerken düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Karakoç ailesinin acı günü

YOZGAT’ta faaliyet gösteren Dost Mali Müşavirlik Bürosu ortaklarından Ömer Karakoç’un kızı Beyza Karakoç, cam silerken düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

05 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Karakoç ailesinin acı günü

Sevenlerini ve yakınlarını mateme boğdu. 15 yaşındaki Beyza Karakoç, bir gün önce evinde aile büyükleriyle birlikte doğum gününü kutladı. Önceki gün ise annesiyle birlikte temizlik yaparken, camları silmek için pencereyi açtı. Bu esnada dengesini kaybeden Beyza Karakoç yere düştü. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Beyza Karakoç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, ömrünün baharında hakkın rahmetine kavuştu.  Beyza Karakoç, Çapanoğlu Büyük Camide kılınan namaz sonrasında Sarıtopraklık Mezarlığında toprağa verildi. Karakoç Ailesine başsağlığı, Beyza Karakoç’a da Allah’tan rahmet dileriz.

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