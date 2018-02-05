Karabacak ailesinin acı günü

Yozgat'ta Bayrak TV'de Haber Müdürü olarak görev alan, Boğazlıyan Haber Gazetesi ortaklarından Murat Karabacak'ın 73 yaşındaki annesi Naciye Karabacak, önceki gün rahmetli oldu.

Naciye Karabacak için Salı günü Çapanoğlu Büyük Cami'de öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacağı öğrenildi.

Biz de İleri Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, meslektaşımıza başsağlığı diliyoruz.