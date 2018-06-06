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Kansere yenik düştü

HATAY'ın Belen ilçesinde görev yaparken hayatını kaybeden Jandarma Uzman Kıdemli Çavuş Rasim Topal doğum yeri olan Sorgun ilçesine bağlı Duralidayılı köyünde toprağa verildi.

Kansere yenik düştü

HATAY'ın Belen ilçesinde görev yaparken hayatını kaybeden Jandarma Uzman Kıdemli Çavuş Rasim Topal doğum yeri olan Sorgun ilçesine bağlı Duralidayılı köyünde toprağa verildi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Kansere yenik düştü

Bir süredir mide kanseri tedavisi gören Jandarma Uzm. Kıd. Çvş. Rasim Topal tedavi gördüğü İskenderun Özel Gelişim Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Uzm. Kıd. Çvş.Rasim Topal için görev yaptığı Belen ilçe jandarma komutanlığında askeri tören yapıldı. Askeri törenin ardından Jandarma Uzm. Kıd. Çvş. Rasim Topal'ın bayrağa sarılı cenazesi memleketine gönderildi.
Doğum yeri olan Duralidayılı köyünde de görevli askeri yetkililer tarafından Topal'ın cenazesi baba evine getirildi. Bu esnada Topal'ın ailesi, kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Burada kardeşleri, çocukları, eşi ve yakınlarından helallik alındı. Köy cami avlusunda öğle namazını mütetakiben cenaze namazı kılındı. Ardından Jandarma Uzm. Kıd. Çvş. Rasim Topal'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.  Cenaze toprağa verildikten sonra askeri yetlililer tarafından Topal'ın üzerine örtülen bayrak oğlu Fatih Topal'a, çerçeveli fotoğrafı da oğlu Oğuz Topal'a teslim edildi.  Cenazeye Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Sorgun Eski Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail Biçer, Makine Mühendisleri Odası Yozgat Temsilcisi Tahir Demirel, , askeri yetkililer, ailesi ve vatandaşlar katıldı. 1967 doğumlu olan Rasim Topal, 1989 yılında göreve başlamıştı.
Haber-Foto:Durali DOĞAN 

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