İş adamı Yıldız vefat etti

Yibitaş Holding Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, işadamı Hayri Yıldız, önceki gece Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Yıldız, Yozgat eğitimine önemli katkılarından dolayı, 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından ‘Üstün Hizmet Ödülü’ ile ödüllendirilmişti. Yıldız’ın cenazesi, Pazar günü Ankara Mamak ilçesi Ortaköy Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Ortaköy Mezarlığına defnedilecek. İleri Gazetesi olarak, Hayri Yıldız’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.