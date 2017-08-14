İpek Hoca Hakk'a yürüdü

Yozgatlı vatandaşların sevip-saydığı, ilimizin manevi önderleri arasında yer alan ve halk arasında ‘Halil Efendi’ olarak bilinen Halil Fevzi İpek Hoca önceki gün 93 yaşında ebedi aleme göç eyledi. Halil Fevzi İpek Hoca’nın vefatı Yozgatlı vatandaşlarda derin üzüntü uyandırdı.

Halil İpek Hoca için Büyük Cami’de ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, protokol mensupları ve çok sayıda Yozgatlı vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından tekbirler ve dualar eşliğinde Halil İpek Hoca, Sarıtopraklık Mezarlığı’nda defnedildi.

Bizde İleri Gazetesi olarak Halil Hoca’ya Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz.