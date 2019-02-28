Huzurevi’nin sanatçısı vefat etti

Vefatı haberini Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli sosyal medya hesabından duyurdu. Neşeli, Şükrü Pasinoğlu’nun bir süredir Bozok Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğünü hatırlattı. Neşeli, a konuklarından olan Şükrü Pasinoğlu’nun eşi ile birlikte kaldığı odasına kurduğu küçük tezgah üzerinde cami, saat kulesi, uçak ve Kabe maketi yaparak, hünerlerini sergileyen bir isim olduğunu da anlattı.
28 Şubat 2019 Perşembe 00:00
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