Hemşehrimiz Hasibe Yortanlı Ersungur vefat etti

YOZGAT’ın tanınmış Yortanlı ailesinin İstanbul’da yaşayan kızlarından Hasibe Yortanlı Ersungur, tedavi gördüğü İstanbul’da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Bir dönem Yozgat siyasetinde yer alan Elmas Yortanlı Bacanlı’nın kız kardeşi olan Hasibe Yortanlı Ersungur, yapılan tahliller sonucunda Covid-19 teşhisi konularak tedavi altına alındı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hasibe Yortanlı Ersungur, vefatının ardından İstanbul’da toprağa verildi. İleri Gazetesi Hasibe Yortanlı Ersungur’a Allah’tan Rahmet, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diler.