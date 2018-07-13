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HAYRİ YILDIZ VEFAT ETTİ...

Yibitaş Holding Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, hayırsever iş adamı Hayri Yıldız, önceki gece Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

HAYRİ YILDIZ VEFAT ETTİ...

Yibitaş Holding Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, hayırsever iş adamı Hayri Yıldız, önceki gece Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

13 Temmuz 2018 Cuma 13:20
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HAYRİ YILDIZ VEFAT ETTİ...

Yibitaş Holding Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi, hayırsever iş adamı Hayri Yıldız, önceki gece Ankara’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Yıldız, Yozgat eğitimine önemli katkılarından dolayı, 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafınan ‘Üstün Hizmet Ödülü’ ile ödüllendirilmişti.
Yıldız’ın cenazesi, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Ankara Mamak ilçesi Ortaköy Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Ortaköy Mezarlığına defnedilecek.
İleri Gazetesi olarak, Hayri Yıldız’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz…

Son Güncelleme: 13.07.2018 17:11
Anahtar Kelimeler:
Hayri Yıldız
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