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Hakkı Yurtlu’nun Acı Günü...

Yozgat Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’nun babası Mustafa Yurtlu 85 yaşında vefat etti. Yarın (pazartesi) öğlen Körük köyünde defnedilecektir. Allah rahmet eylesen...

Hakkı Yurtlu’nun Acı Günü...

Yozgat Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’nun babası Mustafa Yurtlu 85 yaşında vefat etti. Yarın (pazartesi) öğlen Körük köyünde defnedilecektir. Allah rahmet eylesen...

02 Haziran 2019 Pazar 19:22
11 Okunma
Hakkı Yurtlu’nun Acı Günü...

Yozgat Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’nun babası Mustafa  Yurtlu 85 yaşında vefat etti. Yarın (pazartesi) öğlen Körük köyünde defnedilecektir. Allah rahmet eylesen...

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BabaVefatHakkı YurtluAcı Gün
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