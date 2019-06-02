Hakkı Yurtlu’nun Acı Günü...

Yozgat Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’nun babası Mustafa Yurtlu 85 yaşında vefat etti. Yarın (pazartesi) öğlen Körük köyünde defnedilecektir. Allah rahmet eylesen...
02 Haziran 2019 Pazar 19:22
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Yozgat Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’nun babası Mustafa Yurtlu 85 yaşında vefat etti. Yarın (pazartesi) öğlen Körük köyünde defnedilecektir. Allah rahmet eylesen...
Yozgat Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’nun babası Mustafa Yurtlu 85 yaşında vefat etti. Yarın (pazartesi) öğlen Körük köyünde defnedilecektir. Allah rahmet eylesen...
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