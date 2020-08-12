Gurbette yaşamını yitirdi

SORGUN ilçesinde 2012 yılında kurulan Rota Tekstil’in kurucu Genel Müdürü olarak görev yapan Osman Nurlu, yeni işyerinin görevlendirmesi ile gittiği Özbekistan’da yakalandığı hastalık ile mücadelesini kaybetti. Sarıkaya ilçesinin Çıkrıkçı Köyü nüfusuna kayıtlı 55 yaşındaki Osman Nurlu, yeni işyeri tarafından verilen görev nedeniyle Özbekistan’da bulunuyordu. Özbekistan’da rahatsızlanan ve bir süre evinde tedavi gören Osman Nurlu, ardından hastaneye kaldırılarak tedavisine devam edildi. Türkiye’ye nakli için çalışmaların başlatıldığı gün Osman Nurlu Özbekistan’da vefat ettiği haberi yakınlarına ulaştı. Osman Nurlu’nun cenazesinin Türkiye’ye getirilip, defin işlemlerinin yapılması amacıyla Diplomatik görüşmelere başlandı. Yapılan başvurular sonucunda cenazenin yarın Türkiye’ye gelebileceği ve ardından toprağa verileceği öğrenildi.