Gurbetçi Ozan toprağa verildi

Ozan Yıldız'ın cenazesi Almanya'dan uçakla Kayseri'ye, oradan da doğum yeri olan Sorgun'a nakledildi. Ozan’ın kız kardeşi Birdan Yıldız, ağbeyinin başından ayrılmadı. Vasiyeti üzerine Ozan Yıldız'ın tabutu üzerine Türk Bayrağı örtüldü. Ozan Yıldız, Sorgun Yeni Cami'de öğle namazını takiben kılınan cenaze namazından sonra şehir mezarlığında toprağa verildi.
08 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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