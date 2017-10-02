-Gümüşçü Ethem vefat etti

Önceki gün evinde aniden rahatsızlanan Ethem Yıldırım için 112 acil servise haber verildi. 112 ekipleri ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Ethem Yıldırım’ın cenazesi Çapanoğlu Büyük Camiinde dün kılınan ikindi namazına müteakip defnedildi. Ethem Yıldırım’a Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
02 Ekim 2017 Pazartesi 07:00
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