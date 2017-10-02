Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102908
ALTIN
146.629
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7682
EURO
4.2018

-Gümüşçü Ethem vefat etti

YOZGAT eşraflarından ‘Gümüşü Ethem Usta’ olarak bilinen Ethem Yıldırım, önceki gün akşam geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

-Gümüşçü Ethem vefat etti

YOZGAT eşraflarından ‘Gümüşü Ethem Usta’ olarak bilinen Ethem Yıldırım, önceki gün akşam geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

02 Ekim 2017 Pazartesi 07:00
5 Okunma
-Gümüşçü Ethem vefat etti

Önceki gün evinde aniden rahatsızlanan Ethem Yıldırım için 112 acil servise haber verildi. 112 ekipleri ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Ethem Yıldırım’ın cenazesi Çapanoğlu Büyük Camiinde dün kılınan ikindi namazına müteakip defnedildi. Ethem Yıldırım’a Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bayram ziyareti acıya dönüştü
Bayram ziyareti acıya dönüştü
İpek Hoca Hakk'a yürüdü
İpek Hoca Hakk'a yürüdü
Gülbahçe ailesinin acı günü
Gülbahçe ailesinin acı günü
Gurbetten gelen acı haber
Gurbetten gelen acı haber
Taşçı'nın acı günü
Taşçı'nın acı günü
Emekli askere tören
Emekli askere tören
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim