Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101849
ALTIN
259.006
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0648
EURO
6.3235

Gülbahçe ailesinin acı günü

Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Emekli Öğretim Üyesi Nuri Gülbahçe hayata gözlerini yumdu.

Gülbahçe ailesinin acı günü

Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Emekli Öğretim Üyesi Nuri Gülbahçe hayata gözlerini yumdu.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:11
347 Okunma
Gülbahçe ailesinin acı günü

Gazetemiz sahiplerinden Ayhan Kayhan’ın kayınbiraderi, gazetemiz Genel Koordinatörü Erhan Kayhan’ın dayısı, Hamza Gülbahçe’nin kardeşi, İlyas, Davut Gülbahçe ve Hatice Kayhan’ın ağabeyi; Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Emekli Öğretim Üyesi Nuri Gülbahçe vefat etti.
Bir süredir tedavi gören ve son olarak Yozgat Şehir Hastanesi’ne yatırılan Nuri Gülbahçe, bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Gülbahçe’nin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çapanoğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çatak mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecektir.
İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, Gülbahçe ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

Son Güncelleme: 20.07.2019 13:31
Anahtar Kelimeler:
Nuri GülbahçeAyhan KayhanErhan KayhanÇapanoğlu CamiiIleri GazetesiHamza GülbahçeDavut GülbahçeIlyasHatice Kayhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araslı dualarla uğurlandı
Araslı dualarla uğurlandı
Çelikkaya ailesinin acı günü
Çelikkaya ailesinin acı günü
Altan Araslı’yı kaybettik
Altan Araslı’yı kaybettik
Hakkı Yurtlu’nun Acı Günü...
Hakkı Yurtlu’nun Acı Günü...
Anne Efe dualarla
Anne Efe dualarla
Efe'nin acı günü
Efe'nin acı günü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim