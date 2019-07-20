Gülbahçe ailesinin acı günü

Gazetemiz sahiplerinden Ayhan Kayhan’ın kayınbiraderi, gazetemiz Genel Koordinatörü Erhan Kayhan’ın dayısı, Hamza Gülbahçe’nin kardeşi, İlyas, Davut Gülbahçe ve Hatice Kayhan’ın ağabeyi; Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Emekli Öğretim Üyesi Nuri Gülbahçe vefat etti.

Bir süredir tedavi gören ve son olarak Yozgat Şehir Hastanesi’ne yatırılan Nuri Gülbahçe, bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Gülbahçe’nin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çapanoğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çatak mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecektir.

İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, Gülbahçe ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.