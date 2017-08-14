Gülbahçe ailesinin acı günü

Bir süredir tedavi gören ve son olarak Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne yatırılan Şengül Gülbahçe, burada vefat etti. Gülbahçe için Pazar günü öğle namazına müteakip Çapanoğlu Büyük Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Gülbahçe ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından merhume Şengül Gülbahçe, Çatak Mezarlığında aile kabristanlığına defnedildi.

İleri Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, Gülbahçe ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

