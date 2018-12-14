Güder’in acı günü

Çapanoğlu Büyük Camide öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aliye Güler, Yukarı Çatak Mezarlığında defnedildi. Cenazeye Yozgat eski Valisi Abdulkadir Yazıcı, Vali Yardımcısı Salih Altun, AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, MHP İl Başkanı Ferhat Altan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Aliye Güler, dualarla toprağa verildi. İleri Gazetesi olarak, Güder ailesine başsağlığı, merhumeye Allah’tan rahmet dileriz.