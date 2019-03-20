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Güçlüer’in acı günü

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubu takımlarından Sarıkaya Belediyespor yöneticisi ve Antrenörü Cengiz Güçlüer’in babası Sebahattin Güçlüer geçtiğimiz gün vefat etti.

Güçlüer’in acı günü

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubu takımlarından Sarıkaya Belediyespor yöneticisi ve Antrenörü Cengiz Güçlüer’in babası Sebahattin Güçlüer geçtiğimiz gün vefat etti.

20 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Güçlüer’in acı günü

Sarıkaya Belediyespor’u yasa boğan haber sonrasında Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, takımlarının antrenörü olan Cengiz Güçlüer’e başsağlığı mesajı yayınladı. Bizde İleri gazetesi olarak Sebahattin Güçlüer’e Allah’tan rahmet, Güçlüer ailesine ise başsağlığı diliyoruz. 

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