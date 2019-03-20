Güçlüer’in acı günü

Sarıkaya Belediyespor’u yasa boğan haber sonrasında Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, takımlarının antrenörü olan Cengiz Güçlüer’e başsağlığı mesajı yayınladı. Bizde İleri gazetesi olarak Sebahattin Güçlüer’e Allah’tan rahmet, Güçlüer ailesine ise başsağlığı diliyoruz.

