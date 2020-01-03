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Görgülü dualarla

YOZGATLI gazetecilerden Kadir Görgülü’nün babası Nuri Görgülü dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Görgülü dualarla

YOZGATLI gazetecilerden Kadir Görgülü’nün babası Nuri Görgülü dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

03 Ocak 2020 Cuma 04:04
Görgülü dualarla

Köy Hizmetleri’nden emekli olan Nuri Görgülü bir süredir hastanede tedavi görmekteydi. Önceki gün vefat eden Görgülü için Büyük Cami’de Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
Kılınan cenaze namazının ardından Nuri Görgülü dualarla Sarıtopraklık Mezarlığına defnedildi.
İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, Kadir Görgülü ve ailesine başsağlığı dileriz.

Son Güncelleme: 03.01.2020 16:34
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