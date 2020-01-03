Köy Hizmetleri’nden emekli olan Nuri Görgülü bir süredir hastanede tedavi görmekteydi. Önceki gün vefat eden Görgülü için Büyük Cami’de Cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Kılınan cenaze namazının ardından Nuri Görgülü dualarla Sarıtopraklık Mezarlığına defnedildi.

İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, Kadir Görgülü ve ailesine başsağlığı dileriz.