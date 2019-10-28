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Gökçeoğlu'nun acı günü

YOZGAT DHA Temsilcisi, Gazeteci Harun Gökçeoğlu’nun bir süredir tedavi gören eşi Hatice Gökçeoğlu, hakkın rahmetine kavuştu.

Gökçeoğlu'nun acı günü

YOZGAT DHA Temsilcisi, Gazeteci Harun Gökçeoğlu’nun bir süredir tedavi gören eşi Hatice Gökçeoğlu, hakkın rahmetine kavuştu.

28 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Gökçeoğlu'nun acı günü

Yozgat Şehir Hastanesi’nde teravi gören, önceki gün gece vefat eden merhume, Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Sarıtopraklık Mezarlığına defnedildi. Yozgatspor Cadde Taraftarlar Derneği Başkanı Bahadır Şahin’in kız kardeşi olan Gazeteci Harun Gökçeoğlu’nun eşi Hatice Gökçeoğlu’nun cenazesine çok sayıda yakını ile Gökçeoğlu ve Şahin ailelerinin fertleri ile Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de katıldı. Gökçeoğlu’nu meslektaşları, Bahadır Şahin’i de hem tanıdıkları hem de taraftarlar derneği üyeleri yalnız bırakmayıp, acısını paylaştı. İleri Gazetesi, merhumeye Allahtan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diler. 

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