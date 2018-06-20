Genç hemşire dualarla

Yozgat’ın eğitim hayatına önemli katkılar sunan, daha evvel Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu, daha sonra Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda akademisyen olarak görev yapan Abdullah Doğan’ın kızı Beyzanur Doğan Topaktaş, Büyük Cami’de kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yazıişleri Müdürü Çağrı Topaktaş’ın eşi, aynı hastanede hemşire olarak görev yapan Beyzanur Doğan Topaktaş, bir süredir kanser ile mücadele ediyordu.

Önceki gün hakkın rahmetine kavuşan merhume için Büyük Cami’de öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Belediye Başkanı Kazım Arslan, üniversite camiası ve Yozgat halkı acılı günde aileyi yalnız bırakmadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Beyzanur Doğan Topaktaş memleketi Nevşehir ili Avanos ilçesi Özkonak beldesindeki aile mezarlığına defnedildi.

Bizde İleri Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileriz.