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Gazeteci Saygı Öztürk’ün acı günü

Gazeteci Saygı Öztürk’ün ağabeyi eski Vali Refik Arslan Öztürk tedavi gördüğü İstanbul’daki hastanede yaşama veda etti.

15 Kasım 2020 Pazar 11:41
Gazeteci Saygı Öztürk’ün acı günü

GAZETEMİZ eski Yazıişleri Müdürlerinden, Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi Gazeteci- Yazar Saygı Öztürk’ün ağabeyi, eski vali Refik Arslan Öztürk hayatını kaybetti. Eski İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Fahri Öztürk'ün kardeşi, Gazeteci-Yazar Saygı Öztürk'ün ağabeyi Refik Arslan Öztürk, uzun bir süredir İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede dün gece vefat etti. Öztürk’ün cenazesi, bugün İstanbul Üsküdar’daki Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Türk idarecileri arasında tutumluluğuyla bilinen, bulunduğu illerden Ankara'daki toplantılara otobüsle gelip giden eski vali Refik Arslan Öztürk, bir süredir Göztepe Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Bilecik, Niğde, Erzincan ve Manisa’da valilik yapan Refik Arslan Öztürk 71 yaşındaydı.

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Saygı öztürkIleri GazetesiSözcü GazetesiYozgat
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