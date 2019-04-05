Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98337
ALTIN
232.642
DOLAR
5.5798
STERLİN
7.3241
EURO
6.2602

Eski Başkan Uyar vefat etti

YERKÖY ilçesinde Bağımsız Belediye Başkanı seçilip, 1984-1989 yıllarında görev yapan Abdülkadir Uyar, tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesi’nde vefat etti.

Eski Başkan Uyar vefat etti

YERKÖY ilçesinde Bağımsız Belediye Başkanı seçilip, 1984-1989 yıllarında görev yapan Abdülkadir Uyar, tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesi’nde vefat etti.

05 Nisan 2019 Cuma 00:00
14 Okunma
Eski Başkan Uyar vefat etti

80 yaşında olduğu bildirilen Abdülkadir Uyar, Yerköy ilçesinin aynı zamanda ilk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini de yürüttü. Belediye Başkanlığı döneminde tarihi motifli mahalle çeşmeleri ile ilçe merkezine yaptırdığı, ancak saatlerini taktıramadan görev süresi dolan, o nedenle de sık sık gündeme ismi getirilen Uyar, renkli simasıyla biliniyordu. Uyar, bugün Cuma Namazı sonrasında Molla Hüsrev Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Türkeş anıldı
Türkeş anıldı
Dualarla ebediyete uğurlandı
Dualarla ebediyete uğurlandı
Güçlüer’in acı günü
Güçlüer’in acı günü
Çelikkaya ailesinin acı günü
Çelikkaya ailesinin acı günü
Sarıkayalı polis dualarla
Sarıkayalı polis dualarla
TESKOMB Genel Başkanı Akgül'ün acı günü
TESKOMB Genel Başkanı Akgül'ün acı günü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim