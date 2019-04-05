Eski Başkan Uyar vefat etti

80 yaşında olduğu bildirilen Abdülkadir Uyar, Yerköy ilçesinin aynı zamanda ilk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini de yürüttü. Belediye Başkanlığı döneminde tarihi motifli mahalle çeşmeleri ile ilçe merkezine yaptırdığı, ancak saatlerini taktıramadan görev süresi dolan, o nedenle de sık sık gündeme ismi getirilen Uyar, renkli simasıyla biliniyordu. Uyar, bugün Cuma Namazı sonrasında Molla Hüsrev Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.