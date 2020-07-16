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Esertürk’ün acı günü

YOZGAT İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün babası Abdulhalik Esertürk, önceki gece saatlerinde vefat etti.

16 Temmuz 2020 Perşembe 10:47
Esertürk’ün acı günü

Bir süredir Ankara’da tedavi gören babası Abdulhalik Esertürk’ün vefat haberini Yozgat Cumhuriyet meydanında düzenlenen 15 Temmuz anma programı esnasında alan Emniyet Müdürü Murat Esertürk, önceki gece yarısı Ankara’ya hareket etti.

Abdulhalik Esertük, Ankara Kahramankazan İlçesi Fethiye Köyü camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, köydeki aile kabristanına defnedilecek.

İleri Gazetesi olarak, merhuma Allah’tan rahmet, Esertürk ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Son Güncelleme: 16.07.2020 11:00
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