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Eryaşar ailesinin acı günü

YOZGAT eşraflarından merhum Yaşar Eryaşar’ın eşi Gönül Eryaşar önceki gün hakkın rahmetine kavuştu.

Eryaşar ailesinin acı günü

YOZGAT eşraflarından merhum Yaşar Eryaşar’ın eşi Gönül Eryaşar önceki gün hakkın rahmetine kavuştu.

05 Ocak 2018 Cuma 07:05
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Eryaşar ailesinin acı günü

Yozgat eşraflarından Okhan ve Ahmet Eryaşar’ın kıymetli anneleri Gönül Eryaşar vefat etti. Merhume Gönül Eryaşar için dün Büyük Cami’de öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından merhume Gönül Eryaşar, dualarla Sarıtopraklık Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi. İleri Gazetesi olarak merhumeye rahmet, Eryaşar ailesine başsağlığı dileriz.

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