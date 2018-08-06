Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 27°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93647
ALTIN
201.684
DOLAR
5.1815
STERLİN
6.6934
EURO
5.9861

EROL MEHMET AKDAĞ VEFAT ETTİ

Yusuf Bahri Akdağ’ın oğlu, Şahin Akdağ, Fatma Temel Turhan (Akdağ) ve Yozgat’ın hayırsever iş adamlarından Erdoğan Akdağ’ın kardeşleri, Yozgat Şoförler Cemiyeti eski başkanlarından Erol Mehmet Akdağ (78) bir süredir tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde vefat etti.

EROL MEHMET AKDAĞ VEFAT ETTİ

Yusuf Bahri Akdağ’ın oğlu, Şahin Akdağ, Fatma Temel Turhan (Akdağ) ve Yozgat’ın hayırsever iş adamlarından Erdoğan Akdağ’ın kardeşleri, Yozgat Şoförler Cemiyeti eski başkanlarından Erol Mehmet Akdağ (78) bir süredir tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde vefat etti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
24 Okunma
EROL MEHMET AKDAĞ VEFAT ETTİ

Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunu olan ve Yozgat’ta uzun yıllar otobüs firması işletmeciliği yapan Erol Mehmet Akdağ, 2 çocuk babasıydı.Akdağ’ın cenazesi, 7 Ağustos 2018 Salı günü Çapanoğlu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sarıtopraklık Mezarlığına defnedilecek.İleri Gazetesi olarak, Erol Mehmet Akdağ’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz…

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Akdağ Savcısı vefat etti
Akdağ Savcısı vefat etti
Ünsür, Vefat Etti
Ünsür, Vefat Etti
Kaza yapan uzman çavuş öldü
Kaza yapan uzman çavuş öldü
İş adamı Yıldız vefat etti
İş adamı Yıldız vefat etti
Tuncer dualarla
Tuncer dualarla
HAYRİ YILDIZ VEFAT ETTİ...
HAYRİ YILDIZ VEFAT ETTİ...

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim