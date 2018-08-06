EROL MEHMET AKDAĞ VEFAT ETTİ

Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunu olan ve Yozgat’ta uzun yıllar otobüs firması işletmeciliği yapan Erol Mehmet Akdağ, 2 çocuk babasıydı.Akdağ’ın cenazesi, 7 Ağustos 2018 Salı günü Çapanoğlu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sarıtopraklık Mezarlığına defnedilecek.İleri Gazetesi olarak, Erol Mehmet Akdağ’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz…