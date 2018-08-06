EROL MEHMET AKDAĞ VEFAT ETTİ

Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunu olan ve Yozgat’ta uzun yıllar otobüs firması işletmeciliği yapan Erol Mehmet Akdağ, 2 çocuk babasıydı.Akdağ’ın cenazesi, 7 Ağustos 2018 Salı günü Çapanoğlu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sarıtopraklık Mezarlığına defnedilecek.İleri Gazetesi olarak, Erol Mehmet Akdağ’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz…
06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
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