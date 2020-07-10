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Ergörün ailesinin acı günü

Yozgat eşrafından, Mehmet Ergörün genç yaşta vefat etti.

10 Temmuz 2020 Cuma 16:59
Ergörün ailesinin acı günü

YOZGAT’ın tanınmış Ergörün ailesi fertlerinden, esnaf, Mehmet Ergörün tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesinde 60 yaşında vefat etti.

Yozgat’ta uzun yıllar belediye düğün salonunu işleten, son olarak telefon bayiliği yapan Mehmet Ergörün, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesinde tedavi görüyordu.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ergörün, öğle saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Yarın 11:00’da Sarıtopraklık mezarlığında kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, Ergörün ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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