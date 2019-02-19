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Eren Kurban’ın acı günü

YOZGATLI Gazeteci Evren Kurban’ın babası Zafer Kurban hakkın rahmetine kavuştu.

Eren Kurban’ın acı günü

YOZGATLI Gazeteci Evren Kurban’ın babası Zafer Kurban hakkın rahmetine kavuştu.

19 Şubat 2019 Salı 14:28
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Eren Kurban’ın acı günü

Gazeteci Evren Kurban’ın bir süredir tedavi gören babası, emekli polis memuru Zafer Kurban hayatını kaybetti.
Merhum Zafer Kurban için yarın Çapanoğlu Büyük Camide öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.
İleri Gazetesi olarak merhuma rahmet, meslektaşımıza başsağlığı dileriz.

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