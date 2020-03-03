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Erdinç vefat etti

YOZGAT eski Milletvekillerinden Mevlüt Güngör Erdinç vefat etti.

03 Mart 2020 Salı 03:04
Erdinç vefat etti

Erdinç için TBMM'de tören düzenlendi. Erdinç'in naaşı, daha sonra Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Yozgat eski Milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Erdinç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bazı milletvekilleri ve Meclis personeli de katıldı. CHP Yozgat 16. Dönem (1977-1980) Milletvekili olan Mevlüt Güngör Erdinç'e Boğazlıyan'da 1932'de doğdu. İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulunu bitirdi. Evli ve iki çocuk babasıydı. Erdinç’e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve partililerine başsağlığı diliyoruz.

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Erdinç Vefat Etti
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