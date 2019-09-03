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Erdem'in acı günü

YOZGAT eski Gençlik Spor İl Müdürü Ferhat Erdem'in annesi Servet Erdem vefat etti.

Erdem'in acı günü

YOZGAT eski Gençlik Spor İl Müdürü Ferhat Erdem'in annesi Servet Erdem vefat etti.

03 Eylül 2019 Salı 10:09
Erdem'in acı günü

Yozgat'ta sporun duayenlerinden Ferhat Erdem ve Serhat Erdem, Serap Karslıoğlu'nun anneleri, Altan Karslıoğlu'nun kayınvalidesi Servet Erdem hakkın rahmetine kavuştu.
Merhume Servet Erdem için bugün Çapanoğlu Büyük Camide öğle namazına müteakip cenaze namazı kılanarak, Sarıtopraklık Mezarlığına defnedilecek.
İleri Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Erdem ailesine başsağlığı dileriz.
 

Son Güncelleme: 03.09.2019 10:18
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