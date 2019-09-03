Erdem'in acı günü

Yozgat'ta sporun duayenlerinden Ferhat Erdem ve Serhat Erdem, Serap Karslıoğlu'nun anneleri, Altan Karslıoğlu'nun kayınvalidesi Servet Erdem hakkın rahmetine kavuştu.

Merhume Servet Erdem için bugün Çapanoğlu Büyük Camide öğle namazına müteakip cenaze namazı kılanarak, Sarıtopraklık Mezarlığına defnedilecek.

İleri Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Erdem ailesine başsağlığı dileriz.

