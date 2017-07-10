Emekli askere tören

Balıkesir’de yaşayan emekli astsubay Ahmet Esat Orhon geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Merhum Orhon için memleketi Yozgat’ta askeri tören düzenlendi.

Ayyıldızlı tabutla cenazesi Çapanoğlu Büyük Camiye getirilen merhum Esat Orhon için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Merhum postacı Nihat Orhon’un oğlu, emekli öğretmen Sait Orhon ve merhum Adem Orhon’un ağabeyi olan Esat Orhan, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Biz de İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

