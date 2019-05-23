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Efe'nin acı günü

DEMOKRAT PARTİ(DP) Genel Başkan Yardımcısı Nuri Efe'nin annesi hayatını kaybetti.

Efe'nin acı günü

DEMOKRAT PARTİ(DP) Genel Başkan Yardımcısı Nuri Efe'nin annesi hayatını kaybetti.

23 Mayıs 2019 Perşembe 16:54
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Efe'nin acı günü

DP Genel Başkan Yardımcısı hemşerimiz Nuri Efe'nin annesi Güllü Efe hakkın rahmetine kavuştu.Nuri, Haydar ve Salim Efe'nin anneleri, Hasan Efe'nin eşi Güllü Efe vefat etti.
Merhume Güllü Efe'nin cenazesinin yarın Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Sarıtopraklık Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi. Cenaze törenine DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da katılabileceği öğrenildi.

Biz de İleri Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, Efe ailesine başsağlığı dileriz.

Son Güncelleme: 23.05.2019 17:00
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