Durmaz’ın kayınvalidesi toprağa verildi

Yerköy’de 87 yaşında vefat eden Keziban Kanlıer için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Taytak, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve yakınları katıldı.

Molla Hüsrev Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Keziban Kanlıer, Kale Mezarlığına defnedildi.

