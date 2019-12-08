Durmaz'ın acı günü

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ın kayınvalidesi Keziban Kanlıer vefat etti. Merhume Kanlıer'in cenazesinin pazartesi günü öğle namazına müteakip Yerköy Molla Hüsrev Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından, Kale Mezarlığına defnedileceği öğrenildi

İleri Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet Durmaz ve ailesine başsağlığı dileriz.