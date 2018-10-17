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Dualarla yolcu edildi

YOZGAT’ın manevi mimarlarından Şeyhzade Ahmet Efendi’nin kızı Adeviye Gökçeoğlu hakkın rahmetine kavuştu. Çapanoğlu Büyük Cami’de öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Dualarla yolcu edildi

YOZGAT’ın manevi mimarlarından Şeyhzade Ahmet Efendi’nin kızı Adeviye Gökçeoğlu hakkın rahmetine kavuştu. Çapanoğlu Büyük Cami’de öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 07:00
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Dualarla yolcu edildi

Şeyhzade Ahmet Efendi’nin kızı, Ömer Gökçeoğlu’nun eşi, AŞK Vakfı Başkanı Ali Şakir Ergin’in kız kardeşi 86 yaşındaki Adeviye Gökçeoğlu için cenaze namazı kılındı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer ile çok sayıda vatandaş cenazeye katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Adeviye Gökçeoğlu aile kabristanlığına defnedildi. İleri Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı dileriz.

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