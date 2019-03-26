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Dualarla ebediyete uğurlandı

MARDİN’de geçirdiği trafik kazasında şehit düşen Uzman Onbaşı Ömer Faruk Ulutürk, ailesinin ikamet ettiği Yenifakılı ilçesinde dualarla ebediyete uğurlandı.

Dualarla ebediyete uğurlandı

MARDİN’de geçirdiği trafik kazasında şehit düşen Uzman Onbaşı Ömer Faruk Ulutürk, ailesinin ikamet ettiği Yenifakılı ilçesinde dualarla ebediyete uğurlandı.

26 Mart 2019 Salı 00:00
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Dualarla ebediyete uğurlandı

Mardin’de geçirdiği trafik kazası sonucunda Uzman Onbaşı Ömer Faruk Ulutürk’ün şehit olmasının ardından Yenifakılı ilçesinde sokaklar ve şehidin baba evi Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit Uzman Çavuş Ömer Faruk Ulutürk, Yenifakılı'da öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Son Güncelleme: 25.03.2019 16:39
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