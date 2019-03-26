Dualarla ebediyete uğurlandı

Mardin’de geçirdiği trafik kazası sonucunda Uzman Onbaşı Ömer Faruk Ulutürk’ün şehit olmasının ardından Yenifakılı ilçesinde sokaklar ve şehidin baba evi Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit Uzman Çavuş Ömer Faruk Ulutürk, Yenifakılı'da öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

