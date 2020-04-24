Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98508
ALTIN
387.089
DOLAR
6.9723
STERLİN
8.5882
EURO
7.4938

Dr. Şevket Bağcı Vefat etti

Sorgun Devlet Hastanesinde uzun yıllar Başhekimlik görevini yürüten Dr. Şevket Bağcı vefat etti.

24 Nisan 2020 Cuma 11:24
Dr. Şevket Bağcı Vefat etti

SORGUN Devlet Hastanesi’nde uzun süre Başhekimlik görevini de yürüten Dr. Şevket Bağcı vefat etti. Sorgun Devlet Hastanesi’nin gelişmesinde önemli pay sahibi olan, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Şevket Bağcı, uzun bir süre Ankara İbni Sina Hastanesi’nde tedavi gördü. Bağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Bağcı’nın cenazesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek. Bağcı’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Anahtar Kelimeler:
Doktor. Başhekim. Sorgun.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yörük, İstanbul’da vefat etti
Yörük, İstanbul’da vefat etti
Hemşehrimiz Hasibe Yortanlı Ersungur vefat etti
Hemşehrimiz Hasibe Yortanlı Ersungur vefat etti
Yaşar Yılmaz vefat etti
Yaşar Yılmaz vefat etti
Erdinç vefat etti
Erdinç vefat etti
Görgülü dualarla
Görgülü dualarla
Kozan'ın acı günü
Kozan'ın acı günü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim