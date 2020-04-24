SORGUN Devlet Hastanesi’nde uzun süre Başhekimlik görevini de yürüten Dr. Şevket Bağcı vefat etti. Sorgun Devlet Hastanesi’nin gelişmesinde önemli pay sahibi olan, Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Şevket Bağcı, uzun bir süre Ankara İbni Sina Hastanesi’nde tedavi gördü. Bağcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Bağcı’nın cenazesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek. Bağcı’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.