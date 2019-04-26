Doğan'ın acı günü

Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim, Protokol ve Enformasyon Müdürlüğü personeli Abdurrahman Doğan'ın abisi, Fahrettin Doğan hakkın rahmetine kavuştu. Doğan için Büyük Cami'de öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Doğan Sarıtopraklık Mezarlığına defnedildi. İleri Gazetesi olarak Doğan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.