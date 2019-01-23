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DEMiREL DUALARLA

ÖNCEKİ gün hayatını kaybeden MHP Şefaatli Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

DEMiREL DUALARLA

ÖNCEKİ gün hayatını kaybeden MHP Şefaatli Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 07:00
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DEMiREL DUALARLA

Geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Ahmet Demirel, önceki gün yaşam savaşını kaybederek hakkın rahmetine kavuşmuştu. Emniyet teşkilatından emekli olduktan sonra, ilçesine hizmet için Şefaatli’den Belediye Başkan adayı olan Demirel, bir süredir seçim çalışması da yürütüyordu. Demirel’in vefatı ailesi, MHP camiası ve ilçe halkını da derinden üzdü. Demirel’in vefatıyla ilgili diğer siyasi parti temsilcileri ve adayları da başsağlığı temennisinde bulundular. Ahmet Demirel, dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçesi Şefaatli’de toprağa verildi.

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