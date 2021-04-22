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Çiftçi Kardeşlerin acı günü

Yazar Mustafa Çiftçi ve Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi’nin babası vefat etti.

22 Nisan 2021 Perşembe 07:33
Çiftçi Kardeşlerin acı günü

TRT1’de her hafta sonunda ilgiyle izlenen ‘Gönül Dağı’ isimli dizinin yazarı, Anadolu Bozkırından derlediği hikayelerle oluşturduğu eserleri bulunan Yazar Mustafa Çiftçi ile Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi’nin babası vefat etti. Bir süredir kanser tedavisi gören Celal Çiftçi, 73 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yozgat Tarım İl Müdürlüğü’nde uzun süre çalışıp, emekli olan Celal Çiftçi bugün toprağa verileceği öğrenildi. mücadele ettiği kanser rahatsızlığına yenik düştü.

Celal Çiftçi’ye Allah’tan rahmet, Mustafa ve Hüseyin Çiftçi’ye başsağlığı dileriz.

Son Güncelleme: 22.04.2021 07:36
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VefatYozgatTrt1Gönül DağıHüseyin çiftçiMustafa Çiftçi
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