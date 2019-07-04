Çelikkaya ailesinin acı günü

Gazetemiz Yazıişleri Müdürü Seyfi Çelikkaya'nın amcasının oğlu Mustafa Çelikkaya, önceki gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Yozgat eşrafından, uzun yıllar kuyumculuk yapan, Çelikkayalar Kız Öğrenci Yurdu sahibi Mustafa Çelikkaya’nın cenazesi yarın Cuma namazına müteakip Çapanoğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sarıtopraklık mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecektir.

Biz de İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, Çelikkaya ailesine de başsağlığı diliyoruz.