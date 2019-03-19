Çelikkaya ailesinin acı günü

Bir süre önce yakalandığı hastalık sonucunda uzun süredir Konya Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi gören Osman Çelikkaya önceki gün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Osman Çelikkaya’nın cenazesi dün öğle namazına müteakip Konya Ereğli Yayıklı köyünde kılınan cenaze namazı sonrasında Yayıklı köyü mezarlığına defnedildi. Biz de İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet Çelikkaya ailesine de başsağlığı diliyoruz.