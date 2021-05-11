Celal doğru toprağa verildi

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, önceki gün akşam saatlerinde vefat eden Celal Doğaru toprağa verildi. Yozgat’ın tanınmış simalarından Celal Doğru, öğretmenlik mesleğinin ardından Yozgat’ta kurulan ilk televizyonlardan birisi olan RTV66’da Genel Müdürlük görevini üstlendi. Yozgat’ta 12 Eylül 1980 öncesinde Ülkü Köy ve Ülkü-Bir başkanlığı görevlerini de yürüten Celal Doğru, geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşama direncini sürdürdü. RTV66 Televizyonunun yayın hayatını noktalaması ile Ankara’da bir süre ikamet eden Celal Doğru, daha sonra Yozgat’a tekrar dönüş yaptı. Rahatsızlığı nedeniyle tedavisi evinde devam eden Celal Doğru, rahatsızlığının artması üzerine Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tedaviye yanıt vermeyen Celal Doğru önceki gün akşam saatlerinde vefat etti. Yozgat’ı ve sevenlerini yasa boğan Celal Doğru, dün Sarıtopraklık Mezarlığında aile kabristanlığında toprağa verildi. Celal Doğru’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağılığı dileriz.