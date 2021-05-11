Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1461
ALTIN
489.141
DOLAR
8.2726
STERLİN
11.7061
EURO
10.0573

Celal doğru toprağa verildi

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesi’nde vefat eden, eğitim camiasından emekli, uzun yıllar Yozgat’ta yayın yapılan RTV66 televizyonunun Genel Müdürlüğü görevini yürüten Celal Doğru dün toprağa verildi.

11 Mayıs 2021 Salı 00:38
Celal doğru toprağa verildi

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, önceki gün akşam saatlerinde vefat eden Celal Doğaru toprağa verildi. Yozgat’ın tanınmış simalarından Celal Doğru, öğretmenlik mesleğinin ardından Yozgat’ta kurulan ilk televizyonlardan birisi olan RTV66’da Genel Müdürlük görevini üstlendi. Yozgat’ta 12 Eylül 1980 öncesinde Ülkü Köy ve Ülkü-Bir başkanlığı görevlerini de yürüten Celal Doğru, geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşama direncini sürdürdü. RTV66 Televizyonunun yayın hayatını noktalaması ile Ankara’da bir süre ikamet eden Celal Doğru, daha sonra Yozgat’a tekrar dönüş yaptı. Rahatsızlığı nedeniyle tedavisi evinde devam eden Celal Doğru, rahatsızlığının artması üzerine Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tedaviye yanıt vermeyen Celal Doğru önceki gün akşam saatlerinde vefat etti. Yozgat’ı ve sevenlerini yasa boğan Celal Doğru, dün Sarıtopraklık Mezarlığında aile kabristanlığında toprağa verildi. Celal Doğru’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağılığı dileriz.

Anahtar Kelimeler:
Celal Doğru Toprağa Verildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGAT’I ÜZEN VEFAT
YOZGAT’I ÜZEN VEFAT
Zararsız vefat etti
Zararsız vefat etti
Şehidin babası vefat etti
Şehidin babası vefat etti
Çiftçi Kardeşlerin acı günü
Çiftçi Kardeşlerin acı günü
O bir devlet adamıydı
O bir devlet adamıydı
Gazeteci Saygı Öztürk’ün acı günü
Gazeteci Saygı Öztürk’ün acı günü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim