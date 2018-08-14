Bugün defnedilecek

Önceki gün Yozgat’taki evinde hakkın rahmetine kavuşan Hakkı Hoca için bugün Çapanoğlu Cami’de öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Akabinde ise Sarıtopraklık Mezarlığı Şeyh Osman Bağdadi Türbesi haziresine defnedilecek.
14 Ağustos 2018 Salı 07:00
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Önceki gün Yozgat’taki evinde hakkın rahmetine kavuşan Hakkı Hoca için bugün Çapanoğlu Cami’de öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Akabinde ise Sarıtopraklık Mezarlığı Şeyh Osman Bağdadi Türbesi haziresine defnedilecek.
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