Bayram ziyareti acıya dönüştü

Yozgat Kız Meslek Lisesinden emekli memur Asuman Tarikçi önceki gün geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.

Bayram ziyareti için Boğazlıyan’dan Yozgat’a gelirken Sırçalı Tekkesi mevkiinde eşi Ayhan Tarikçi yönetimindeki aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonrasında trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası Boğazlıyan Devlet Hastanesi’ne getirilen Tarikçi, burada yapılan müdahaleler sonrası Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Asuman Tarikçi ambulans ile sevki sırasında Topçu mevkiinde aniden kalbi durması sonucu Bozok Tıp Fakültesi Acil Servis’e getirildi.

Asuman Tarikçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhume Tarikçi için önceki gün Çapanoğlu Büyük Camiinde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Kılınan cenaze namazının ardından merhume Asuman Tarikçi, Sarıtopraklık mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedildi.

Biz de İleri Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, Özışık ve Tarikçi Ailelerine başsağlığı diliyoruz.

