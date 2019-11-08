BAYRAK DUALARLA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yenifakılı ilçesine giderken geçirdiği trafik kazasında vefat eden İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak’ın cenazesine katıldı. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ile birlikte İYİ Parti genel merkez yönetiminin de katıldığı cenaze için Yozgat’a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bayrak’ın eşi ve çocuklarına sarılıp, teselli etmeye çalıştı. Akşener, Çapanoğlu Büyük Cami’ye getirilen Seyfi Bayrak’ın cenazesi önünde dua etti. Akşener, aynı trafik kazasında hayatını kaybeden ve cenazesi bugün toprağa verilecek olan İYİ Parti Yozgat İl Başkan Yardımcısı Ahmet Şükrü Karabacak'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Kaza, Yenifakılı ilçesinde meydana gelmişti. İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak, Başkan Yardımcısı Ahmet Şükrü Karabacak, Yozgat Merkez İlçe Başkanı Aniş Kutlu, parti yöneticisi Veysel Toprakseven ile birlikte Şahin Köksal yönetimindeki 66 LN 858 plakalı araçla Yenifakılı ilçesine giderken, yolda sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen araçta bulunan İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bayrak olay yerinde, Başkan Yardımcısı Karabacak ise kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Bayrak’ın cenazesi Yozgat’ta Sarıtopraklı mezarlığında defnedildi. Karabacak’ın cenazesi ise bugün Cuma namazını müteakip, kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedilecek. Cenazeye, Yozgat Valisi Kadir Çakır, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de katıldı.

