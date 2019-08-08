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Bacanlı dualarla uğurlandı

MHP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bacanlı Büyük Camide kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bacanlı dualarla uğurlandı

MHP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bacanlı Büyük Camide kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
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Bacanlı dualarla uğurlandı

Önceki gün kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Mustafa Bacanlı için Çapanoğlu Büyük Camide cenaze namazı kılındı.
Cenazeye eski Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı Lütfullah Kayalar, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz, Belediye Başkanı Celal Köse, emekli Tuğgeneral Celalettin Bacanlı, siyasetçiler, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Büyük Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Bacanlı Sarıtopraklık Mezarlığında defnedildi.
İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

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