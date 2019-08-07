Bacanlı defnedilecek

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden emekli, siyasetçi, Yozgat’ın sevilen simalarından Mustafa Bacanlı, dün hakkın rahmetine kavuşmuştu.

Yozgatlıları ve sevenleri ani vefatıyla üzen Mustafa Bacanlı için bugün öğle namazına müteakip Çapanoğlu Büyük Cami’de cenaze namazı kılınacak.

Cenaze namazının ardından Mustafa Bacanlı son yolculuğuna uğurlanarak defnedilecek. Biz de İleri Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, Bacanlı ailesine başsağlığı diliyoruz.