Arslan vefat etti

Yozgat'ta uzun süre bakkallık yapan, gazetemizde önceki yıllarda köşe yazarlığı da yapan Üstün Arslan, hakkın rahmetine kavuştu. Arslan'ın yakınlarını ziyaret için gittiği Adana'da rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kalp krizi sonucunda vefat ettiği öğrenildi. Yozgat'ın sevilen simalarından, esnaflığı ve duyarlılığıyla bilinen Üstün Arslan'ın ani vefatı sevenleri ve Yozgatlıları üzüntüye boğdu.

İleri Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.